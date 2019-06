Motorcrosser Tim Gajser wint eerste reeks GP van Rusland, Lieber 6de GVS

09 juni 2019

15u05

Bron: Belga 0 Motorcross De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft de eerste reeks van de MXGP-klasse in de Grote Prijs motorcross van Rusland, de achtste WK-manche, op zijn naam geschreven. De Nederlandse regerende wereldkampioen Jeffrey Herlings (KTM) luisterde zijn rentree op met een vierde stek. Op het circuit van Orlyonok was Julien Lieber (Kawasaki) de eerste Belg op de zesde plaats.

Tim Gajser haalde het voor de Zwitser Arnaud Tonus (Yamaha) en de Fransman Romain Febvre (Yamaha). Jeffrey Herlings miste de eerste zeven WK-manches door een voetbreuk begin dit jaar, bij zijn comeback viel hij net naast het podium. De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) eindigde pas op de twaalfde plaats. In de WK-stand moet hij bijgevolg de koppositie afstaan aan Gajser.

Clément Desalle (Kawasaki) zag een goed klassement in rook opgaan toen hij twee ronden voor het einde zwaar ten val kwam. Hij werd uiteindelijk 22ste. Julien Lieber werd zesde, Kevin Strijbos (Yamaha) 14de en Jeremy Van Horebeek (Honda) 16de.

In de MX2-categorie triomfeerde de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM) voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en onze landgenoot Jago Geerts (Yamaha). Brent Van Doninck (Honda) werd 13de.

Later op de dag komen de motorcrossers in actie in de tweede reeks.