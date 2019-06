Motorcrosser Herlings breekt enkel nadat collega erover rijdt, maar toont nadien waarom hij de wereldkampioen is GVS

17 juni 2019

10u42 0 Auto-en Motorsport Straf staaltje volharding van Jeffrey Herlings, de regerende wereldkampioen in de MXGP-klasse. De Nederlander brak in de verkenningsronde van de GP van Letland zijn enkel nadat een collega erover had gereden. Even op de tanden bijten dacht Herlings, want veertig minuten later knalde hij zomaar naar de overwinning.

🕐 13:09 - @JHerlings84 breekt hier z'n enkel

🕑 13:49 - @JHerlings84 wint de race



💪 pic.twitter.com/5KA68Ee67j Play Sports(@ playsports) link

Dat Jeffrey Herlings (24) een krak is in zijn sport, wist u ongetwijfeld al. The Bullet werd vorig jaar na een verbluffend motorcrossseizoen wereldkampioen in de MXGP-klasse. De Nederlander won liefst 17 van de 19 manches. Dit seizoen gaat het hem echter minder goed af, Herlings brak in januari tijdens een training in Spanje zijn voet en miste daardoor de eerste zeven GP’s van het seizoen. Gisteren reed hij in de GP van Letland na een maandenlange revalidatie zijn derde wedstrijd van het seizoen, maar opnieuw moest hij afrekenen met een flinke portie pech.

De eerder gekwetste rechtervoet van de Nederlander kreeg namelijk opnieuw een klap toen hij na een schuiver in de opwarmronde tegen de grond ging. De schade viel in eerste instantie mee, maar toen Herlings zinnens was om recht te krabbelen, kon Arminas Jasikonis zijn collega niet meer ontwijken en reed die pardoes over de enkel van onze noorderbuur. Straf was dat Herlings niet meteen neerzeeg, maar de pijn verbeet, op z’n tweewieler kroop en doodleuk naar de start reed om tóch deel te nemen aan de eerste manche. Alsof dat nog niet volstond, schoot hij als derde uit de startblokken en pakte hij even later na een robbertje met Cairoli en Tonus de zege.

Achteraf was het verdict zwaar, maar ook het ongeloof groot dat Herlings puur op adrenaline de eerste manche had kunnen winnen. De Nederlander had immers opnieuw zijn enkel gebroken, zo bleek bij een eerste röntgenfoto genomen in de goed uitgeruste medische mobiele unit aanwezig ter plekke. “Ik kan het niet geloven, dit is echt mijn jaar niet”, sprak Herlings. “Dit is alweer brute pech.” De motorcrosswereld zal het weer even moeten stellen zonder z’n straffe stuurmanskunsten.