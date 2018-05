Motorcross of Moto3? Tsjech etaleert waanzinnige evenwichtsstunt na crash GVS

20 mei 2018

13u59 0 Auto- en Motorsport De Spanjaard Albert Arenas (KTM) heeft vandaag in Le Mans de Grand Prix van Frankrijk gewonnen in de Moto3, de vijfde manche in het WK snelheid voor motoren. Onze landgenoot Livio Loi eindigde 21ste. De meest eigenaardige stunt kwam echter van Jakub Kornfeil, die zich even een motorcrosser waande.

Het slot van de race stond bol van het drama. Eerst vielen de Italiaanse WK-leider Marco Bezzecchi (KTM) en de Spanjaard Jorge Martin (Honda), de tweede in de WK-stand, na een contact in de laatste bocht.

Meteen daarna kwam de Italiaan Fabio Di Giannantonio (Honda) als eerste over de streep, maar hij kreeg dan weer drie seconden straftijd omdat hij een bocht foutief had afgesneden. Di Giannantonio werd op de vierde plaats gezet, waardoor de winst uiteindelijk voor Arenas was. De Italiaan Andrea Migno (KTM) en zijn Spaanse ploegmaat Marcos Ramirez vervolledigden het podium.

(lees onder de foto verder)

Stuntwerk

Heel wat opwinding dus, maar hét gespreksonderwerp was een actie van Jakub Kornfeil. Enea Bastianini ging onderuit waarna de Tsjech vol op zijn tweewieler knalde. Een onvermijdelijke crash tot gevolg, zou u denken, maar met waanzinnig stuntwerk in het onstabiele grind bleef de coureur als bij wonder toch overeind. Angst en ongeloof lagen bij vrouwlief enorm kort bij elkaar in de pit.

In de WK-stand blijft Bezzecchi (63 punten) aan de leiding met vier punten voorsprong op Di Giannantonio (59 punten). Livio Loi is 22ste met zeven punten.

Sodeknetters wat een Moto3 race. En wat een safe👊 pic.twitter.com/80DTH7ubiZ go64in2016Co(@ Go46in2016Co) link