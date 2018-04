MotoGP-rijder Dani Pedrosa geopereerd aan onderarm Redactie

11 april 2018

21u31

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Moto GP-rijder Dani Pedrosa (Honda) is geopereerd aan de onderarm. De Spanjaard kwam zondag tijdens de Grote Prijs van Argentinië in Termas de Rio Hondo ten val. Het ongeluk gebeurde vlak na de start.

De 32-jarige Pedrosa onderging de operatie in het ziekenhuis van Barcelona. Het is nog niet duidelijk hoe lang de piloot zal moeten revalideren. De Spanjaard hoopt op 6 mei in de GP van Spanje in Jerez te kunnen starten. "Zijn pols is ontstoken, we weten meer in de komende 72 uur", verklaarde dokter Xavier Mir, die Pedrosa opereerde. "We zien hem eerder starten in Jerez dan in Austin."

De kans is dus reëel dat Pedrosa de volgende manche (22 april in de VS) zal moeten missen.