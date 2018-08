MotoGP-race op Silverstone afgelast wegens overvloedige regenval Redactie

De Grote Prijs van Groot-Brittannië, de twaalfde manche van het seizoen in het MotoGP-kampioenschap, kon vandaag niet plaatsvinden wegens overvloedige regenval. Het circuit van Silverstone - recent heraangelegd - lag er glad bij, de omstandigheden werden dan ook beschouwd als onveilig voor de rijders. "Dit is een direct gevolg van het nieuwe wegdek", stelde racedirecteur Mike Webb.

"Het was duidelijk dat de omstandigheden niet veilig waren", zei Webb op een persconferentie. Na het raadplegen van de rijders stelden we de start uit om te bekijken of er beterschap zou komen. Hoewel het minder regent, staat het circuit nog steeds geen veilige race toe. Dus hebben we de heel moeilijke en betreurenswaardige beslissing genomen om de race te annuleren."

Recent werd het circuit van Silverstone heraangelegd. "Er waren enkele voorbije edities die eveneens doorgingen in erg natte omstandigheden, met het oude wegdek konden de races toch plaatsvinden", aldus Webb. "Met het nieuwe wegdek is het de eerste keer dat we zoveel plassen hebben op kritieke plekken."

Zaterdag verstoorde de regen al de oefensessies en de kwalificaties. Verschillende rijders gingen tegen de vlakte. Esteve Rabat (Ducati) kwam zwaar ten val. De Spanjaard liep daarbij verschillende breuken in zijn rechterbeen op.

Ook de Moto2- en Moto3-rijders kwamen vandaag niet in actie. De volgende WK-manche vindt binnen twee weken plaats in San Marino, op het circuit van Misano. In de WK-stand van de MotoGP-klasse behoudt de Spanjaard Marc Marquez (Honda) zijn 59 punten voorsprong op de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha).