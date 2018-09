Moto2-rijder die rem van rivaal dichtkneep, stopt ermee: "Niemand geeft om de pijn die ik nu heb" LPB

11 september 2018

12u02

Bron: dpa 2 Auto- en Motorsport Moto2-rijder Romano Fenati heeft zijn afscheid van de motorsport aangekondigd. De 22-jarige Italiaan maakte het afgelopen weekend al te bont in de Grote Prijs van San Marino.

Fenati kwam tijdens de race op het circuit van Misano op een recht stuk naast zijn landgenoot Stefano Manzi rijden en duwde de remhendel van diens motor in. Manzi raakte daardoor heel even uit balans, maar bleef wel overeind. Marinelli Snipers, het huidige team van Fenati, ontsloeg de Italiaan meteen. MV Agusta, de ploeg waar hij na dit seizoen zou gaan rijden, liet hem weten dat hij bij hen niet meer welkom is.

"Ik denk dat het voorbij is, vaarwel", zegt Fenati in de Italiaanse krant La Repubblica. "Ik ging altijd de baan op om te winnen. Om Romano Fenati te zijn. Maar ik realiseer me dat niemand om me geeft, om de pijn die ik momenteel heb. Het is dus beter om een punt achter mijn carrière te zetten."

Volgens Fenati, die naar eigen zeggen erg impulsief is, waren er eerder in de race al enkele incidenten met Manzi. "Hij viel me drie keer aan en had me ook kunnen doden. Het laatste incident gebeurde 500 meter voor mijn reactie. Ik dacht hetzelfde te doen, hem te tonen dat ik even gemeen kan zijn. Maar ik zweer je, ik was nooit van plan om hem een letsel toe te brengen."

Fenati eindigde vorig jaar als tweede in het kampioenschap van de Moto3 en verdiende promotie naar de Moto2. Hij won tien GP's in de lichte klasse. In de zwaardere klasse Moto2 heeft de Italiaan, die al vaker van roekeloos gedrag is beticht, dit jaar nog weinig laten zien. Hij staat negentiende in de tussenstand.