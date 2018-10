Money time voor Thierry Neuville in Catalonië: "We gaan tot het uiterste voor die wereldtitel" Redactie

22 oktober 2018

13u01

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20) staat komend weekend voor de Rally van Catalonië, de twaalfde en voorlaatste manche van het WK rally. De man uit de Oostkantons telt in de WK-tussenstand met 189 punten nog slechts zeven punten voorsprong op de Fransman Sébastien Ogier (Ford).

"We hebben de voorbije twee rally's wat punten laten liggen, maar blijven nog steeds op kop", liet Neuville optekenen. "We gaan ook de komende weken volop blijven strijden voor die wereldtitel."

Neuville, dit seizoen winnaar van de Rally's van Zweden, Portugal en Sardinië, bleef na de laatste twee rally's, die van Turkije en Groot-Brittannië, met enkele frustraties achter. Hyundai-preses Michel Nandan verklaarde dan ook dat zijn renstal komend weekend geen foutenmarge meer heeft. "We gaan er alles aan blijven doen om Thierry te helpen de titel bij de piloten te veroveren", aldus de Fransman. "Het hele team is solidair met hem.”

De Rally van Catalonië, op gemengde ondergrond, start donderdag met een spectaculaire openingsrit van 3,2 kilometer in Montjuïc. Vrijdag zal gereden worden op onverharde ondergrond, zaterdag en zondag op asfalt.

Vorig jaar was de zege in Catalonië voor Kris Meeke, voor Ogier en de Est Ott Tänak, derde in de WK-tussenstand met 168 punten. Sébastien Loeb zal er ook opnieuw bij zijn. De Franse negenvoudig wereldkampioen zal de laatste van zijn drie rally's rijden met Citroën. Na Catalonië wacht enkel nog de Grote Prijs van Australië (15-18 november).