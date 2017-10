Mikkelsen staat aan de leiding in Rally van Catalonië, moeilijk begin voor Neuville XC

19u08

Bron: Belga 0 Getty Images Andreas Mikkelsen. Auto- en Motorsport De Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC) staat na afloop van de eerste wedstrijddag in de Rally van Catalonië aan de leiding. Mikkelsen heeft een minieme voorsprong van 1.4 seconden op eerste achtervolger en viervoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) volgt in derde positie op 3 seconden van Mikkelsen. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) maakte deze ochtend een verkeerde bandenkeuze waardoor hij de ganse dag op achtervolgen was aangewezen. Uiteindelijk beperkte de Belg de schade tot een achterstand van 12.8 seconden op leider Mikkelsen. Neuville en co-rijder Nicolas Gilsoul staan na afloop van de eerste dag op de 7e plaats.

Geen vuiltje aan de lucht in het politiek onstabiele Catalonië. De 11e van in totaal 13 rally's die meetellen voor het WK rally kent een vlekkeloos wedstrijdverloop. Vandaag werden er 6 klassementsritten gereden die door 5 verschillende rijders werden gewonnen. Behalve Kris Meeke, die twee ritten won, werden de andere ritten gewonnen door Ott Tanäk (Ford Fiesta WRC), Andreas Mikkelsen, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) en Sébastien Ogier.

Ott Tanäk won de openingsrit van de rally en behield de leiding tot aan de derde klassementsrit. Dan nam Andreas Mikkelsen de koppositie over. Nadat de Noor eerst slechts een contract kreeg voor 3 wedstrijden, ondertekende hij onlangs toch een contract voor 2 jaar bij Hyundai Motorsport. Mikkelsen is dus vanaf nu de teamgenoot van Thierry Neuville. De Noor bedankte voor het vertrouwen met de leidersplaats na afloop van de eerste wedstrijddag.

Getty Images Andreas Mikkelsen.

Van de titelpretendenten doet Sébastien Ogier het opmerkelijk beter dan eerste achtervolger Thierry Neuville. Al bedraagt het tijdverschil tussen de 2e plaats van Ogier en de 7e plaats van Neuville amper 11.4 seconden. Neuville maakte een verkeerde bandenkeuze. Tijdens de eerste twee ritten kon hij aanvankelijk de schade beperken maar in de 38.95 km lange klassementsrit Terra Alta kreeg de Oostkantonner een flinke tik en moest hij meer dan 17 seconden prijsgeven op leider Mikkelsen, 14.6 seconden op WK-leider Sébastien Ogier. Ook in de namiddag kon Neuville met twee keer een 6e tijd niet overtuigen tot hij tijdens de tweede doortocht van de 38.95 km lange rit van Terra Alta de 3e tijd reed waardoor hij een beetje van zijn achterstand kon goedmaken.

De eerste wedstrijddag van de Rally van Catalonië werd hoofdzakelijk op gravelwegen gereden. Morgen en zondag wordt er op asfaltwegen gereden. De Rally van Catalonië eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u30.



"We weten wat ons dit weekend te doen staat en we doen er alles aan om onze ambities waar te maken", liet Thierry Neuville na afloop optekenen. "We kozen deze ochtend voor zachte rubbers en dat was achteraf gezien niet de beste keuze. Laat ons zeggen dat het niet ons makkelijkste en beste begin van een wedstrijd was. Vergeleken met de data afkomstig uit de testen waren de temperaturen veel hoger dan verwacht. Meteen bij het begin van lange klassementsrit van Terra Alta verloren we grip. Jammer want op we hadden een goed gevoel met de wagen waardoor we wilden aanvallen. Deze namiddag gingen we met twee reservewielen de baan op waardoor we iets trager waren, vooral tijdens de tweede doortocht van Terra Alta. De tijdverschillen zijn al bij al nog beperkt en ook al staan we niet waar we zouden willen staan, alles blijft nog mogelijk."

Getty Images Thierry Neuville