Mikkelsen en Neuville even snel in openingsproef Rally van Turkije JCA

12 september 2019

20u39 0

Andreas Mikkelsen heeft de openingsproef van de Rally van Turkije gewonnen, de tiende WK-manche van het seizoen. De Noor was in de straten van Marmaris even snel als zijn Hyundai-teamgenoot Thierry Neuville. De Zweed Pontus Tidemand (Ford Fiesta) werd derde op 1,6 seconde. Sébastien Ogier (Citroën) eindigde vierde op 1.7 seconde, Ott Tänak (Toyota) zevende op 42 seconden. Morgen staan 156 km tegen de chrono op het menu.