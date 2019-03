Mikkelsen blijft aan de leiding in Rally van Mexico, ontgoochelde Neuville moet achtervolgen Redactie

08 maart 2019

21u08

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe) staat halfweg de tweede wedstrijddag in de Rally van Mexico aan de leiding. Mikkelsen heeft een kleine bonus van 1.6 op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Citroen C3 WRC). Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt als derde op 4 seconden van de leider. Neuville reed in de eerste rit van de dag lek en volgt als negende. Hij kijk al tegen een achterstand van 44,6 seconden aan.

Andreas Mikkelsen kan terugblikken op een prima eerste deel van de dag. Van de drie gereden ritten won hij er twee waaronder de beruchte klassementsrit van El Chocolate. Viervoudig winnaar in Mexico Sébastien Ogier won vrijdagochtend één klassementsrit en volgt als tweede. Dani Sordo rijdt zijn eerste rally van het seizoen en profiteert maximaal van zijn startpositie. De Spanjaard is momenteel derde.

Hyundai triomfeert en baalt tegelijk. Behalve het goede nieuws van Mikkelsen en Sordo, is er de pech van Neuville. Vrijdagochtend vertelde Thierry Neuville hoe belangrijk het was om na afloop van de tweede wedstrijddag een goede startpositie te hebben voor het vervolg van de rally. “Als je zaterdag geen goede startpositie hebt, kan je net zo goed het vliegtuig naar huis nemen.” Profetische woorden, want enige tijd later reed de Belg na goed 5 kilometer van de 31.57 kilometer lange klassementsrit van El Chocolate lek. Neuville herpakte zich in de volgende rit, maar zat er bij aankomst bijzonder ontgoocheld bij. “We moeten tijd zien goed te maken. Slagen we daar niet in, dan is onze rally om zeep.”

Na afloop van het eerste deel van de wedstrijddag analyseerde Neuville de gebeurtenissen van vrijdagochtend. “Er is minder veegwerk in vergelijking met vorig jaar. Dat merk je aan de tijden. De verschillen zijn een pak kleiner. Voor mij was het geen al te beste ochtend. Ik moest afrekenen met een leegloper waardoor het er momenteel niet zo goed uitziet. Aan de binnenkant van de bocht lag een grote kei. Die kon ik nog net ontwijken, maar die kleine scherpe steen aan de buitenkant niet. Ik reed zo snel als ik kon, maar als je lek staat en je moet nog meer dan 20 kilometer rijden, dan weet je het wel.”

Voor Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) is de rally nu al om zeep. Suninen ging in de openingsrit in de fout en moest opgeven. Later vandaag krijgen de deelnemers nog vijf klassementsritten voor de wielen geschoven waaronder de tweede doortocht op El Chocolate. De Rally van Mexico eindigt zondagavond.