Mikkelsen aan de leiding in Rally van Mexico, Neuville op achtervolgen aangewezen na lekke band

08 maart 2019

19u59

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na de openingsrit van de tweede wedstrijddag in de Rally van Mexico aan de leiding. De Noor heeft 2.9 voorsprong op eerste achtervolger Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) is derde en volgt op 4 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) reed lek en volgt als negende op 44.6 van Mikkelsen.

Neuville begon op een dramatische manier aan zijn honderdste WK-rally uit zijn carrière. De Belg reed in het begin van de 31.57 km lange rit van El Chocolate lek en verloor 44.1 op zijn teamgenoot en leider Andreas Mikkelsen. Thierry Neuville reed al vloekend over de finish. "Je hebt gedaan wat je kon", probeerde Nicolas Gilsoul zijn rijder te kalmeren.

"Na 5 à 6 km ben ik op een steen gebotst die Tänak had opgeworpen. Ik wou die steen nog ontwijken, maar het lukte niet. Ik ging net niet van de baan. De band liep langzaam leeg waardoor ik besloot om niet te stoppen om het wiel te wisselen. Doorrijden was de juiste beslissing", zei een ontgoochelde Neuville.

Voor de Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) zit de tweede wedstrijddag er al op. Suninen crashte en moest opgeven.

De rijders krijgen vrijdag nog zeven klassementsritten voor de wielen geschoven. Rekening houdend met de startposities van morgen is het cruciaal voor Neuville dat hij nog enkele plaatsen kan goedmaken. Als hij daar niet in slaagt, lijkt de wedstrijd al om zeep.