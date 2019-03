Mick Schumacher: “Ik vind het een eer om met mijn vader te worden vergeleken” XC

22 maart 2019

08u55

Bron: BBC 4 Auto- en Motorsport Mick Schumacher heeft het nooit een probleem gevonden om te worden vergeleken met zijn vader Michael Schumacher. Integendeel. “Ik vind het een eer”, aldus de Duitser, die vandaag tevens zijn twintigste verjaardag mag vieren.

“Vergeleken worden met de beste F1-piloot uit de geschiedenis is een doel dat je wil bereiken. En dat dat nu gebeurt met mijn idool, mijn vader, is heel speciaal”, luidt het bij Schumacher junior tegenover de BBC. “Een eer, want ik ben nog aan het leren en probeer beter te worden.”

Talent heeft hij alvast. De jonge Duitser kroonde zich vorig jaar tot kampioen in de Formule 3 en rijdt dit seizoen in de Formule 2 voor PREMA Racing. “De overstap is niet eens zo heel groot. Het gaat meer om het begrijpen van de Pirelli-banden (die ‘zorgvuldig’ rijden vereisen, red.). Dat is misschien nog wel het moeilijkste onderdeel in deze klasse.”

Schumacher werd begin dit jaar opgenomen in de Driver Academy van Ferrari en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. “Ferrari heeft al heel mijn leven een belangrijke plaats in mijn hart en in dat van mijn familie. Ik kan zo veel leren van deze renstal. Ik wil het maximale uit mijn carrière halen.” Nog meegeven: Schumacher begint volgende week zijn F2-kampioenschap in Bahrein (29-31 maart).