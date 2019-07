Mercedes op pole in Spa, Laurens Vanthoor strandt op fractie MMP/Joost Custers

26 juli 2019

20u18

Bron: Autosport 0 Auto- en Motorsport De polepositie in de 71ste editie van de Total 24 Hours is voor de Duitser Maro Engel in een Mercedes AMG-GT. Engel had op de meet 17 duizendsten over op Laurens Vanthoor in een Porsche 911 GT3-R. Davide Rigon zette in een Ferrari 488 GT3 de derde tijd neer, op twee tienden van de poleman.

De kwalificatie leek lang op een duel Ferrari-Porsche uit te draaien, maar in de allerlaatste seconde ging Maro Engel met de pole lopen. De Mercedes was een fractie sneller dan de Porsche van de Limburger en ex-winnaar Vanthoor. Achter de top-3 volgen nog een Porsche en een Ferrari, met Nick Tandy en Daniel Serra. Audi pakte de plaatsen zes tot acht, aangevoerd door Dries Vanthoor. Maxime Martin start in de Aston Martin als 14de, de andere Belgen haalden de top-20 niet.

Laurens Vanthoor had het over “net geen perfect rondje, want je laat altijd wel ergens iets liggen. Nu goed, Maro ook, want de perfecte ronde die bestaat niet. Ik had liever op polepositie gestaan, maar dat is eigen aan een sportman en eigenlijk maakt het hier niet veel uit met zo’n lange race in het vooruitzicht.”

De Total 24 Hours of Spa start morgen, zaterdag om 16u30.