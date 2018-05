Meest succesvolle vrouwelijke autocoureur ter wereld neemt afscheid met crash sam

28 mei 2018

18u21

Danica Patrick neemt afscheid van haar professionele carrière in mineur. De meest succesvolle vrouwelijke coureur ter wereld crashte gisteren tijdens haar laatste race in de Indianapolis 500. Patrick maakte furore tussen 2005 en 2011 in het IndyCar. In 2013 veroverde ze in de Daytona 500 als eerste vrouw ooit de pole in een NASCAR-wedstrijd. De 36-jarige kampioene liep geen verwondingen op bij de crash. Klik hier voor meer over haar indrukwekkende carrière.