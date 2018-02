Meest succesvolle vrouwelijke autocoureur ooit neemt afscheid van de sport met twee iconische races Hans Op de Beeck

05 februari 2018

18u29 9 Auto- en Motorsport Danica Patrick, die bekendstaat als 's werelds meest succesvolle vrouwelijke coureur, is niet van plan geruisloos afscheid te nemen van de autosport. Wel met de Danica Double.

Nog twee keer kruipt ze achter het stuur in iconische wedstrijden: de Daytona 500 in het NASCAR in februari en de Indianapolis 500 in het IndyCar in mei. Daarvoor herenigt de Amerikaanse zich weer met haar sponsor van weleer: GoDaddy, 's werelds grootste cloudplatform voor kleine en onafhankelijke ondernemingen. Speciaal voor haar laatste twee races hijsen zij Patrick in haar traditioneel groen uniform en is haar Chevrolet Camaro nummer 7 in diezelfde kleur gespoten.

GoDaddy Green is back! Stoked to introduce #number7 with @danicapatrick. #DanicaDouble #RacingAndBeyond Een foto die is geplaatst door null (@godaddy) op 02 feb 2018 om 16:32 CET

Danica Patrick, die tussen 2005 en 2011 furore maakte in het IndyCar, schreef in 2013 een stukje autosportgeschiedenis. Als eerste vrouw slaagde ze erin, net voor de Daytona 500, de pole te veroveren in een NASCAR-wedstrijd. Ze zou vijf seizoenen NASCAR rijden, waarvan 190 races in de Cup series, al eindigde ze daarin slechts zeven keer in de toptien. Ze nam ook deel aan 61 wedstrijden in het NASCAR Xfinity en parkeerde zich ook daar 7 keer in de toptien. In het IndyCar kon ze in 115 races één keer winnen en stond ze zeven keer op het podium.

And...It feels good to be back in the #GoDaddy green fire suit. Daytona, here we come! Een foto die is geplaatst door null (@danicapatrick) op 02 feb 2018 om 15:33 CET

"Dit is een beetje back to the future", verwijst Patrick naar haar hernieuwde samenwerking met GoDaddy. Van 2007 tot 2015 gingen ze al samen in zee. In Daytona kan ze ook weer een beroep doen op Tony Eury Jr. als baas van haar crew. Vorig jaar in november kondigde de pilote, die nu samen is met Aaron Rodgers, de bekende NFL-quarterback van de Green Bay Packers, aan dat ze afscheid neemt van de sport. Ze wil de zakenwereld in en haar eigen bedrijfje opstarten. "Dit voelt perfect aan", aldus Danica. "Zoveel mensen doen louter wat anderen van hen verwachten dat ze doen, of wat ze denken dat ze moeten doen, in plaats van te doen waarvan ze houden - werk naast het werk of hobby's zijn dikwijls de dingen waar je echte passie ligt. Voor mij wordt het nu tijd dat ik die dingen, naast het racen, ga ontdekken."

My book comes out in three weeks! Signed copies can be ordered @barnesandnoble. Any pre order ships Dec 26! Een foto die is geplaatst door null (@danicapatrick) op 05 dec 2017 om 22:56 CET