Meeke snelste tijdens shakedown in Monte Carlo, Neuville wordt zesde YP

24 januari 2019

17u17 0 Auto- en Motorsport Met de shakedown van de rally van Monte Carlo is vanochtend het WK rally 2019 officieel van start gegaan. De shakedown werd gereden in droge omstandigheden op een sneeuwvrij parcours. Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) reed de snelste tijd. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) tekende voor de zesde tijd op 1,6 seconden van Meeke.

Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) begon om 10 uur stipt aan zijn eerste run van de 3,5 km lange shakedown. De bedoeling van een shakedown is dat de rijders hun wedstrijdwagen voor een laatste keer kunnen testen in aanloop van de start later op de dag. Ogier was bij zijn eerste doortocht bijzonder snel. Zijn tijd van 1:56.9 was de op één na snelste van de dag. "Het is droog en de omstandigheden zijn makkelijk. Dat zal tijdens de rally wel anders zijn", vertelde Sébastien Ogier na zijn eerste run.

Thierry Neuville legde het parcours vijf keer af. Zijn derde run was de beste. Met 1:58.4 was hij 1,6 seconden trager dan Kris Meeke, die bij zijn comeback meteen zijn snelheid toonde. Negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) reed de tiende tijd en was 2,9 seconden trager dan Meeke.

Vanavond start de rally van Monte Carlo met twee nieuwe klassementsritten.