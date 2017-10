Meeke op kop in Rally van Catalonië, technische problemen voor Neuville 13u22

Bron: Belga 0 Getty Images Auto- en Motorsport Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) staat halfweg de tweede wedstrijddag in de rally van Catalonië aan de leiding. Meeke won de eerste klassementsrit van de dag en nam de leiding over van Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupé WRC) die teruggezakt is naar de vijfde plaats. De 38-jarige Brit heeft een mooie voorsprong van 13.5 seconden op eerste achtervolger Ott Tanäk (Ford Fiesta WRC) en 13.8 op Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC).

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) schoof na twee ritten op naar de vijfde plaats op een zucht van WK-leider Sébastien Ogier. Maar dan ging het mis voor de Belg. "Op het einde van de 8e rit kreeg ik hydraulische problemen", aldus Thierry Neuville. "Op weg naar de volgende rit wou de wagen plotseling niet meer starten. Toen dat eindelijk wel lukte ben ik vol gas naar de start gereden. Onderweg ben ik gespind en heb ik iets geraakt."



Neuville kwam drie minuten te laat aan de start en kreeg daardoor dertig seconden straftijd. In de stand staat onze landgenoot 8e op 53.1 seconden van leider Meeke. De teams zijn nu onderweg naar de assistentie. Deze namiddag worden dezelfde drie ritten als in de voormiddag gereden. De dag wordt afgesloten met een superspecial in Salou.

