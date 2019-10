Meeke blijft aan de leiding in Wales, Neuville vierde Joost Custers

04 oktober 2019

De eerste proeven van vandaag in Wales zitten er op en vooraan verdedigt Kris Meeke zijn eerste plek van gisterenavond met verve. De Noord-Ier heeft al bijna tien seconden bonus op de dichtste achtervolger, Sébastien Ogier. Achter de leiders volgt Meeke zijn teamgenoot bij Toyota en WK-leider, Ott Tänak, terwijl Thierry Neuville zijn mooie uitgangspositie van gisterenavond al verloor na een kleine fout. Thierry Neuville is vierde op 11,4 seconden van de leider, Kris Meeke. Jari-Matti Latvala (Toyota) en Elfyn Evans (Ford) verloren ook tijd in de modder van Wales. Er volgen vandaag nog zeven proeven in een nat en koud Wales.