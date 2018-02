Marc Marquez verlengt contract bij Repsol Honda tot 2020 LPB

26 februari 2018

11u12

Bron: Belga 0

Marc Marquez (25), de regerende wereldkampioen in de MotoGP, heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee bijkomende seizoenen bij Repsol Honda. De overeenkomst loopt nu af in 2020. De Spanjaard, sinds 2013 bij Repsol Honda, veroverde al viermaal de wereldtitel in de MotoGP-klasse (2013, 2014, 2016 en 2017). Ook kroonde hij zich tot wereldkampioen in de Moto2 (2012) en 125cc (2010). "Ik ben heel gelukkig mijn contract te kunnen verlengen bij het team van mijn dromen. Ik zal me 100 procent blijven geven", tweette Marquez.

"Marc Marquez heeft consequent zijn grenzen opgezocht en heeft zich ontwikkeld als rijder. Hij heeft Honda veel titels geschonken", aldus teambaas Yoshishige Nomura. "We konden de hernieuwing van het contract zo vroeg aankondigen gezien het wederzijds vertrouwen en onze gemeenschappelijke passie voor het racen."

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 26 maart met de GP van Qatar.