Marc Marquez triomfeert voor tiende keer op Sachsenring en is soevereine WK-leider



07 juli 2019

Marc Marquez (Honda) heeft op de Sachsenring de Grote Prijs van Duitsland MotoGP, de negende van negentien WK-manches, op zak gestoken. Marquez haalde het voor zijn landgenoot Maverick Vinales (Yamaha) en de Brit Cal Crutchlow (Honda) en verstevigt zo voor de zomerbreak zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Marquez domineerde van start tot finish en pakte zijn vijfde zege van het seizoen. De Spanjaard neemt door de nieuwe zege een serieuze optie op een zesde wereldtitel. In de Moto2 was de zege voor broer Alex Marquez. De volgende Grote Prijs in de MotoGP-klasse staat op 4 augustus in Brno (Tsjechië) op het programma.

Uitslag:

1. Marc Marquez (Spa/Honda) de 30 ronden in 41:08.276 (gem: 160,6 km/u)

2. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) op 4.587

3. Cal Crutchlow (GBr/Honda-LCR) op 7.741

4. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) op 16.577

5. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) op 16.669

6. Jack Miller (Aus/Ducati-Pramac) op 16.836

7. Joan Mir (Spa/Suzuki) op 17.156

8. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) op 19.110

9. Franco Morbidelli (Ita/Yamaha-SRT) op 20.634

10. Stefan Bradl (Dui/Honda) op 22.708

Snelste ronde: Marc Marquez (1:21.228, gem: 162,6 km/u, nieuw record)

WK-stand (na 9 van de 19 manches):

1. Marc Marquez (Spa/Honda) 185 ptn

2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 127

3. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 121

4. Alex Rins (Spa/Suzuki) 101

5. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) 85