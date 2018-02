Magistrale Thierry Neuville pakt in Zweden eerste zege van het seizoen Joost Custers

18 februari 2018

13u20

Bron: Eigen berichtgeving 48 Auto- en Motorsport Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben in hun Hyundai i20 WRC de rally van Zweden 2018 gewonnen. Onze landgenoten haalden het voor Craig Breen (Citroën) en Andreas Mikkelsen (Hyundai). Het is de zevende WK-zege van Neuville en Gilsoul, een zege die hen meteen ook de leidersplaats in het WK oplevert.

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben afgerekend met de demonen van Zweden 2017. Toen al waren ze de beste, maar een kleine fout kostte hen toen de verdiende zege. Nu niets van dat, maar een magistrale Neuville en Gilsoul die vrijdag de leiding namen en die niet meer afstonden. Het duo beheerste de wedstrijd, met onder meer vijf beste tijden in de 19 KP’s en verder waren ze altijd voorin te vinden. Ook een klein probleem met de transmissie op zaterdagochtend kon het niet uit hun lood slaan.

In de eindafrekening volgt Craig Breen, die een knappe rally reed, op 19,8 seconden, Andreas Mikkelsen op 28,3 seconden als derde, ook in een Hyundai. Met ook nog eens een vijfde stek voor Haydon Paddon neemt Hyundai een klinkende revanche voor de moeilijke start van het seizoen in de Monte Carlo.

Thierry Neuville is na Sébastien Loeb (2004) en Sébastien Ogier (2013, 14 en 16) pas de derde niet-Scandinaviër die de Zweedse wedstrijd wint, een uitzonderlijke prestatie, die aantoont dat Neuville wel degelijk klaar is om voor de wereldtitel te strijden.

Neuville komt na zijn zege in Zweden aan de leiding van het WK, met 41 eenheden, 10 meer dan Sébastien Ogier. Neuville komt nu voor het eerst alleen aan de leiding in het WK.

De volgende wedstrijd is in Mexico, van 8 tot en met 11 maart. Daar zal Thierry Neuville de startorde moeten openen, geen makkelijke opgave op de harde wegen in de Mexicaanse bergen.