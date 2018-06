Mads Ostberg vervangt Kris Meeke bij Citroën Redactie

20 juni 2018

13u51

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Noorse rallyrijder Mads Ostberg doet het seizoen in de WRC uit bij Citroën. Dat meldt de Franse constructeur in een communiqué. Ostberg vervangt bij Citroën de Brit Kris Meeke die eind mei ontslagen werd.

De 30-jarige Ostberg zal bij Citroën de rally's van Finland (26-29 juli), Duitsland (16-19 augustus), Turkije (13-16 september), Groot-Brittannië (4-7 oktober) en Australië (15-18 november) rijden. Voor de rally van Spanje (25-28 oktober) zal hij zijn Citroën C3 wel aan de Fransman Sébastien Loeb, die dit jaar slechts drie rally's rijdt, moeten laten.

"Citroën Total Abu Dhabi WRT heeft ervoor gekozen om Mads Ostberg te belonen voor zijn mooie prestaties in de drie rallly's die hij dit jaar al heeft betwist", klinkt het bij de constructeur. "Hoewel hij de wagen nog niet goed kende, werd hij meteen zesde in Zweden. Nadien werd hij opnieuw zesde in Portugal en zelfs vijfde in Sardinië. Hij heeft zich goed geïntegreerd in het team, dat hij al kende uit 2014 en 2015, toen hij bij Citroën zeven podiumplaatsen veroverde."

De 38-jarige Meeke en zijn Ierse copiloot Paul Nagle werden op 24 mei ontslagen bij Citroën, omdat ze volgens de constructeur "te vaak van de baan raakten tijdens rally's en ongeoorloofde risico's namen, waardoor ze hun auto riskeerden te beschadigen."