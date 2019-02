Maakt Mick Schumacher in april zijn Formule 1-debuut? Sauber wil ‘zoon van’ inlijven voor testritten DMM

28 februari 2019

12u39 0 Auto- en Motorsport Derde en vijfde in de testritten voor het nieuwe Formule 2-seizoen op het circuit van Jerez. Mick Schumacher blijft indruk maken in het wereldje. De 19-jarige zoon van Michael Schumacher (50) droomt van de Formule 1 en omgekeerd. In april zou de Duitser zijn eerste stapjes kunnen zetten bij Sauber-Alfa Romeo.

Aan Nyck De Vries (Ned) en Luca Ghiotto (Ita) kan hij nog niet tornen, maar na die twee snelle mannen toont Mick Schumacher zich een waardige uitdager in zijn debuutjaar in de Formule 2. De start van de GP’s laat nog even op zich wachten, maar uit de testritten is nu al duidelijk dat ze een vette kluif aan Schumacher junior zullen hebben in de Formule 2. De zoon van zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher kroonde zich vorig jaar nog tot kampioen in de Formule 3. Bovendien tekende hij in januari een contract om toe te treden tot de Ferrari Driver Academy.

“Het rood vertegenwoordigt veel voor mij”, wist Schumacher toen.“Ik ben in de wolken dat Ferrari met mij in zee gaat en mijn toekomst als lid van de Ferrari Driver Academy en de Ferrarifamilie rood zal zijn. Ferrari heeft al heel mijn leven een belangrijke plaats in mijn hart en in dat van mijn familie. Ik ben heel gelukkig dat ik deze stap kan zetten.”

Toch zou het kunnen dat de huidige racepiloot bij Prema dit jaar al in een Formule 1-wagen kruipt en dat dit verrassend genoeg niet in een Ferrari zal gebeuren. Schumacher staat immers op de shortlist bij Sauber-Alfa Romeo voor de jaarlijkse ‘rookie-testritten' na de GP van Bahrein begin april. Manager Frederic Vasseur gaf onlangs toe dat Schumacher in aanmerking komt om daar één van de Formule 1-wagens te testen. “Er is een shortlist en Mick maakt deel uit van die lijst. Hij is één van de piloten uit de Formule 2 die aan de criteria voldoet. Hij heeft genoeg licentiepunten, 40 om precies te zijn, om aan onze testritten deel te nemen.”

“De keuze is op basis van die criteria behoorlijk gelimiteerd, dus hij maakt een goede kans. Een beslissing hebben we nog niet genomen, maar we blijven Mick volgen en we zijn geïnteresseerd in de mogelijke pistes. Die bespreken we de komende weken verder in samenwerking met de Ferrari Driver Academy.”