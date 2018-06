Lorenzo boekt tweede zege op rij in MotoGP, Xavier Siméon geeft op Redactie

17 juni 2018

16u51

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Spanjaard Jorge Lorenzo (Ducati) heeft in Montmelo (Barcelona) de Grote Prijs van Catalonië, de zevende manche in de MotoGP, op zijn naam geschreven. Twee weken geleden, in de GP van Italië, had Lorenzo zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Onze landgenoot Xavier Siméon (Ducati) moest opgeven.

Lorenzo maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen van Ducati naar Honda verhuist, waar de drievoudige wereldkampioen in de MotoGP een duo gaat vormen met zijn landgenoot Marc Marquez. Op het Circuit de Catalunya startte Lorenzo vanop de pole en reed hij vrijwel de hele race aan kop. Alleen in de eerste ronde moest hij de leiding even afstaan aan regerend wereldkampioen Marquez, die tweede eindigde. De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) kwam als derde over de finish.

In de WK-stand verstevigt Marquez zijn leidersplaats. Hij heeft nu 115 punten, Rossi is tweede met 88 punten en de Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) derde met 77 punten. Siméon kon in zeven manches nog geen enkel punt pakken.

In de Moto2 ging de overwinning naar de Fransman Fabio Quartararo (Speed Up). Hij was sneller dan de Portugees Miguel Oliveira (KTM) en de Spanjaard Alex Marquez (Kalex). De Italiaan Francesco Bagnaia blijft leider in de WK-ranking.

In de Moto3 werd onze landgenoot Livoi Loi (KTM) vijftiende. De zege was voor de Italiaan Enea Bastianini (Honda). Zijn landgenoot Marco Bezzecchi (KTM) en de Argentijn Gabriel Rodrigo (KTM) vervolledigden het podium. De Italiaan Marco Bezzecchi (KTM) voert de WK-stand aan.

Op 1 juli vindt met de GP van Nederland op het circuit van Assen de achtste manche van het WK plaats.