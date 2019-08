Longin, Longin, Corten en Maggi pakken zege in 24 Uur van Zolder, Boonen verloor leiding nadat bolide vuur vatte Joost Custers

11 augustus 2019

10u21

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 26 Autosport De Norma van Bert Longin, Stienes Longin, Christoff Corten en de Zwitser Giorgio Maggi heeft de zege veroverd tijdens de 42ste editie van de 24 Uur van Zolder. Het kwartet domineerde een groot deel van de race. Bert Longin wordt met zes overwinningen in Zolder mederecordhouder, samen met Marc Goossens en Anthony Kumpen.

De tweede plaats was voor de Porsche van Dylan Derdaele, Marc Goossens, Nicolas Saelens, Louis Machiels en de Duitser Lars Kern. Ze finishten op zes ronden en pakten wel de overwinning in de Belcar 2-klasse. De Norma van de Belgen Koen De Wit, François Bouillon, Kris Cools en Frédéric Vervisch werd ondanks diverse technische problemen nog derde.

In de Belcar 3 was de overwinning voor de Lamborghini van Jimmy De Breucker, Yannick Hoogars, Niels Lagrange en de Nederlanders Stéphane Kox en Danny Kroes, die vierde werden in de race. Het Belgische team van Michael Cool, Bart Van Samang, Sven Van Laere en Johan Vannerum (Mercedes) had voldoende aan een negende plaats om de Belcar 4 te winnen.

In de twee laatste categorieën was BMW aan het feest. De Belgen Johnny De Breucker, Luc Janssens, Jan Geunes, Rodrigue Gillion en de Amerikaan Mauro John wonnen de Belcar 5. Pieter Denys, Gregory Eyckmans, Jamie Vandenbalck en de Fin Markus Paltalla domineerden in de Belcar 6.

Boonen verloor leiding na bolide vuur vatte: “Ik zou kunnen wenen”

Het beeld van deze 43ste editie van de 24 Uur van Zolder was zonder meer de opgave van Tom Boonen. De bolide van de drie snelle mannen uit de provincie Antwerpen, Tom Boonen, Sam Dejonghe en Thomas Piessens, was bij het ochtendkrieken naar de leiding doorgeschoven na een ontzettend knappe remonte. “Onze elektronica speelde ons partnen en als gevolg daarvan schakelde de auto slecht”, aldus Sam Dejonghe. “We vonden de oplossing pas in de loop van de race en toen begonnen we aan een schijnbaar hopeloze achtervolging. Maar dit was een beenharde editie van de 24 Uur van Zolder, en heel wat wagens kenden pech en dat maakte de race ook erg onvoorspelbaar.

Boonen en co konden het echter ook niet afmaken: een uitslaande brand maakte een einde aan de winstambities. “Dit is echt verschrikkelijk”, zei Boonen in een reactie bij autosportwereld.be. “Ik zou echt kunnen wenen. Heel het weekend hebben we al miserie gehad, maar we hebben dat opgelost gekregen met relatief weinig verlies - we stonden tien ronden achter. Nadien zijn we de hele nacht aan het boksen geweest met het mes tussen de tanden. We konden dan een comfortabele voorsprong uitbouwen, en nu vliegt de motor zonder aanleiding in brand. Wat er net gebeurd is, weet ik niet. Het is en blijft mechanica, maar er moet toch duchtig iets nagekeken worden. Dit is zeer zwaar.”