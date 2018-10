Loeb neemt de leiding in Catalonië, Neuville schuift op naar vierde plaats XC

28 oktober 2018

10u11

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Negenvoudig wereldkampioen Sébastien Loeb (Citroën C3 WRC) heeft de leiding genomen in de rally van Catalonië, de voorlaatste manche van het WK. De Fransman won vanochtend twee ritten en verwees Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) naar de tweede plaats. De Fin volgt op 7.1 seconden van de nieuwe leider. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) behoudt zijn derde plaats, maar voelt de hete adem van Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). De WK-leider is tot op 3.8 seconden genaderd van zijn titelconcurrent.

Sébastien Loeb heeft de macht gegrepen in Catalonië. De Fransman was de enige rijder die met harde banden de baan op ging en dat bleek de juiste keuze te zijn. Loeb won de twee ritten en nam de leiding over van Jari-Matti Latvala, die naar de tweede plaats zakt. "Ik kreeg de juiste informatie van mijn verkenners en ik wist dat ik met harde banden in deze omstandigheden snel kon zijn. Het voelt goed om aan de leiding te rijden", aldus de Fransman.

Het is exact één jaar geleden dat Citroën nog eens een rally kon winnen. Vorig jaar was Kris Meeke de beste in Catalonië. De laatste WK-zege van Loeb dateert van 2013, toen hij de rally van Argentinië won. Naast zijn negen wereldtitels won de Fransman 78 rally's. Met nog twee ritten te rijden, steekt hij de hand uit naar zijn 79ste zege.

Ogier en Neuville lijken uitgeteld voor de zege, maar zijn wel in een intense strijd verwikkeld voor de wereldtitel. Beide rijders gingen van start op zachte banden en streden met gelijke wapens. In de eerste rit van de dag verloor Ogier 0.1 op Neuville. In de daaropvolgende rit pitste Neuville maar liefst 4.1 van zijn achterstand af. Met nog twee ritten te rijden, bedraagt de kloof tussen Ogier en Neuville 3.8.