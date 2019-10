Loeb leidt voor Neuville in Catalonië, echtgenote van Ogier haalt zwaar uit met ‘Shitroen’-tweet LPB

25 oktober 2019

20u00

Bron: Belga

Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft de eerste dag van de Rally van Catalonië, de op één na laatste WK-manche, afgesloten als leider. De Fransman heeft 1.7 seconden voorsprong op eerste achtervolger Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) zorgt voor een voorlopig volledig Hyundai-podium. De Spanjaard is derde op 7.6 seconden van Loeb. WK-leider Ott Tänak sloot de dag als vijfde af op 21.7 seconden.

Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), de dichtste belager van Tänak in de WK-tussenstand, kreeg vanochtend technische problemen en lijkt een zevende opeenvolgende wereldtitel te mogen vergeten. Meteen na de start van de tweede klassementsrit liet de stuurbekrachtiging van zijn wagen het afweten. De Fransman moest de 38,85 km lange klassementsrit van La Fatarella afwerken vooraleer zijn wagen hersteld kon worden. Ogier verloor ruim drie en een halve minuut. Als Tänak twee punten meer scoort dan Ogier, is de Fransman uitgeschakeld voor de wereldtitel. Het enige wat Ogier op titelkoers kan houden, is een opgave van de Est.



Andrea Kaiser, de echtgenote van Ogier, haalde via Twitter zwaar uit naar Citroën Racing. "Er valt niet zoveel te zeggen over Citroën Racing. Jullie moesten je schamen dat een wereldkampioen in zo'n wagen moet zitten. #Shitroen" Niet veel later werd de tweet verwijderd.