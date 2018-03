Loeb leider, Neuville weer in de problemen in Mexico Joost Custers

10 maart 2018

16u39 1 Auto- en Motorsport Het klinkt onwaarschijnlijk, maar na tweeënhalf jaar afwezigheid is Sébastien Loeb voorlopig leider in de WK-rally van Mexico.

De Fransman won de eerste van negen proeven van vandaag en schuift voorbij Dani Sordo naar de eerste plek. Thierry Neuville kent een dramatische wedstrijd, want na de problemen gisteren verloor hij nu ook meteen anderhalve minuut in de opener van dag 2.

"Ik kreeg de auto niet aan de praat na een passage voor de start door een waterplas", doet onze landgenoot het verhaal. "Later reden we nog eens lek…" Neuville verloor dus tijd, maar dat was ook het geval voor één van de rivalen in de titelrace, Ott Tänak (Toyota). De Est kende motorproblemen en beëindigde de proef met 2'46" achterstand op Loeb. Het is niet zeker dat hij nog verder kan.

Loeb (Citroën) leidt nu met 5,1 seconden bonus op Sordo (Hyundai) en 26,2 seconden op Kris Meeke (Citroën). Vandaag volgen nog acht proeven.