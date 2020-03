Liam Everts (15) wint eerste manche in EMX125-kampioenschap, net waar papa Stefan laatste GP won Redactie

17u00 12 Auto- en Motorsport Liam Everts heeft in het Engelse Matterley Bassin de eerste manche van het Europees kampioenschap van de EMX125 gewonnen. Liam is de zoon van tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts. Die won in 2006, uitgerekend op het zelfde parcours z'n laatste Grote Prijs. “Ik ben heel blij, uitgerekend ook om het hier te doen, waar papa z'n laatste GP won”, glunderde Liam achteraf bij MX Magazine.

Liam won zaterdag al de eerste reeks, en was zondag ook de beste in de tweede reeks. Het is z’n eerste overwinning in het kampioenschap. Een apetrotse papa stond aan z’n zij na de wedstrijd: “Ik ben een fiere papa. De omstandigheden waren heel zwaar hier gisteren, vooral door de regen”, begon Stefan. “Maar hij doet het geweldig. Het is fantastisch om hem bezig te zien. Ik kan me mijn laatste race hier nog herinneren alsof het gisteren was, en nu wint hij hier al. De tijd gaat heel snel. Heel leuk ook om dit met de drie generaties te kunnen delen.” Na een jaar vol tegenslag voor Stefan is de zege van Liam een leuk hoogtepunt. Stefan moest herstellen van Malaria en verloor er enkele tenen door.

Ook grootvader Harry was in Engeland en deelde mee in de vreugde. “Ik ben heel trots, zowel op Liam als op Stefan. En eigenlijk gewoon op de hele familie. Er is ook nog een klein zusje (Mylee, red.), dat het nu ook al heel goed doet. Ik hoop dat ze ook hoog kan geraken. We gaan verder dit seizoen en ik hoop dat Liam het op een goede manier kan verderzetten.”