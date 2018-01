Levende motorlegende schitterde op een haar na in F1-bolide: "Schumacher kon niet geloven hoe snel hij was" Glenn Van Snick

23 januari 2018

19u04

Bron: Motorsport.com, GPblog.nl, 7sur7 1 Auto- en Motorsport Negen wereldtitels en 115 overwinningen. Valentino Rossi is dé levende legende van de MotoGP. Toch schitterde hij ei zo na niet op twee, maar wel op vier wielen. De Italiaan testte meer dan tien jaar geleden immers meerdere keren in een Formule 1-bolide van Ferrari waar hij onder het toeziend oog van ene Michael Schumacher rondetijden afmaalde om van te duizelen. " Michael keek vol ongeloof naar zijn rondetijden."

Valentino Rossi, op dat moment al in het bezit van zeven wereldtitels in de MotoGP, werd al een hele poos warm gemaakt door voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone om verschillende tests in de koningsklasse van de autosport af te werken. De Brit droomde er immers van om een Italiaan te zien schitteren in de blitse bolide van toprenstal Ferrari. Zijn oog viel op Rossi, die garant stond voor risico en snelheid.

Advies

Na enkele flirts stemde een gecharmeerde Rossi toe om zijn kwaliteiten niet op twee, maar wel op vier wielen te demonstreren. Opvallende gast: Michael Schumacher, die op dat moment 'incontournable' was bij de rode brigade maar door de opmars van Fernando Alonso stilaan zijn monopolie zag gestuit. En of de Duitser grote ogen trok toen Rossi zich aan enkele rondjes waagde.

Rossi maalde gemiddeld zijn rondjes slechts 0,7 seconden trager af dan 'Schumi' en liet dezelfde tijden optekenen als gevestigde waarden als Button, Massa, Montoya en Webber. Extra straf: Schumacher snelde rond in de nieuwste technologie terwijl Rossi aan de slag ging met een oudere auto met gedateerde instellingen. "Ik moet hem helemaal geen advies geven, dat heeft hij duidelijk niet nodig", zou Schumacher tegen enkele aanwezige teamleden hebben gezegd.

Verbaasde Schumi

Luigi Mazzola, die tussen 1988 en 2009 alle coureurs van het Italiaanse merk met raad en daad bijstond, blikt nu op Facebook terug op die verbluffende tests. “Ik weet niet precies meer hoeveel tests we met Valentino Rossi in de Ferrari hebben uitgevoerd, maar het waren er minstens zeven", aldus Mazzola. "De eerste keer dat Valentino de baan op ging, spinde hij tien keer. Tijdens de laatste test noteerde hij echter buitengewone rondetijden. Ik herinner me nog dat Schumacher, die samen met mij de telemetrie bekeek, heel verbaasd keek. Hij kon het niet geloven."

Ondanks de succesvolle tests kwam het nooit tot een samenwerking. Rossi's vader verklaarde in het verleden al dat een overstap "heel nabij" was, maar uiteindelijk koos de motorlegende zelf om zijn geliefkoosde sport niet de rug toe te keren. "Het was ongelofelijk en het toekomstperspectief van een eventuele overstap was zeker aanwezig. Maar om eerlijk te zijn durfde ik de motorsport niet te verlaten. Ik wist dat er nog een paar goede jaren zaten aan te komen. Het risico was te groot om alles plots overboord te gooien", verklaarde Rossi zijn keuze achteraf. Of hoe de Formule 1 er zomaar anders had kunnen uitzien.