Lekke band slaat Ogier terug in Rally van Duitsland, Neuville is vierde LPB

18 augustus 2018

17u55

Bron: Belga 0

De Fransman Sebastien Ogier (Ford Fiesta) kreeg vandaag met een lekke band af te rekenen in de dertiende klassementsrit van de Rally van Duitsland, de negende WK-manche. De vijfvoudige wereldkampioen verloor daarbij meer dan anderhalve minuut en zakt in de stand van de tweede naar de negende plaats. De Est Ott Tänak (Toyota Yaris) blijft leider in het klassement. Hij heeft 42.8 seconden voorsprong op de Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20) en 47.0 op de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris). WK-leider Thiery Neuville (Hyundai i20) is vierde op 49.5 en doet door de pech van Ogier een goede zaak in de strijd om de wereldtitel.

Er worden vandaag nog twee klassementsritten afgewerkt. Zondag staan er nog drie op het programma.