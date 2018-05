Leider Neuville vergroot in Rally van Portugal voorsprong op Evans XC

19 mei 2018

13u41

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Halfweg de derde wedstrijddag in de rally van Portugal heeft Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) bijna verdubbeld. Evans volgt op 29,9 seconden van leider Neuville. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC), de Spaanse teamgenoot van Neuville, volgt als derde op 34,9 seconden van de leider.

Na de tumultueuze vrijdagnamiddag was de eerste omloop van drie ritten zaterdagochtend eerder aan de rustige kant. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) won de openingsrit met in zijn spoor Thierry Neuville. Latvala, die gisteren moest opgeven met ophangingsproblemen, komt vandaag opnieuw aan de start om wedstrijdritme op te doen. Zijn teamgenoot Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) is intussen al opnieuw thuis en focust zich op de rally van Sardinië.

In de tweede klassementsrit sloeg Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) toe en verkleinde hij zijn achterstand op Neuville tot 12,7 seconden. "Ik was misschien een beetje te voorzichtig", zei Neuville aan de finish. "Het parcours is bijzonder veeleisend en ik wou mijn banden sparen met het oog op de volgende rit."

In de 37.60 km lange klassementsrit van Amarante, de langste rit van de rally, haalde Neuville vernietigend uit. De Belg reed de snelste tijd en was 17,2 seconden sneller dan eerste achtervolger Evans. "Voor de start deden we nog enkele aanpassingen aan de afstelling. Ik besloot om aan te vallen. Het lijkt erop dat de tijd goed is", glimlachte Neuville na afloop van de rit. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) is na zijn slipper van vrijdag opnieuw van start gegaan. "Helaas hebben we vandaag geen doel en is het moeilijk om me op te laden." Ogier hoopt zondag in de powerstage nog wat punten te sprokkelen om zo de schade ten opzichte van Neuville te beperken. De Belg is op dit moment virtueel WK-leider.

Zaterdagnamiddag worden dezelfde drie ritten als in de voormiddag gereden. De derde wedstrijddag eindigt in de vooravond. Op zondag worden er nog vijf ritten gereden waaronder de dubbele doortocht in Fafe. De rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u20 met de gebruikelijke powerstage.