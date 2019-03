Leider Mikkelsen moet opgeven in vijfde chronorit, Neuville achtste in Rally van Mexico Redactie

08 maart 2019

23u55

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Noorse leider Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe) heeft met een kapotte ophanging moeten opgeven in de vijfde klassementsproef van de Rally van Mexico, de derde WRC-manche van het seizoen.

Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën) neemt zo de leiding over, Thierry Neuville schuift op van de negende naar de achtste plaats, op 58 seconden van de nieuwe leider.

De rit van El Chocolate ligt de Hyundai-rijders klaarblijkelijk niet. Nadat Neuville er eerder vandaag lek reed, moest Andreas Mikkelsen met de finish in zicht opgeven nadat zijn ophanging het begeven had. Sébastien Ogier profiteert maximaal van de opgave van Mikkelsen. De Fransman, die twee ritten won, heeft een kwaaie klant aan Dani Sordo die op dit moment de enige rijder is die min of meer in het spoor van Ogier kan blijven. De prestatie van Ogier is opmerkelijk omdat hij als derde de baan op moet en eerder benadeeld is ten opzichte van de rijders die na hem starten.

De startposities van zaterdag zijn het grote zorgenkind van WK-leider Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) en Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC). Beide rijders zijn respectievelijk zevende en achtste, wat impliceert dat ze opnieuw vooraan moeten starten. “Ik doe alles wat ik kan, maar ik worstel met de wagen. Ik kan niet meer doen en dat frustreert me”, zei Neuville na afloop van KP6. Neuville reed in de openingsrit van de dag lek en verloor daarbij driekwart minuut. De Belg heeft dan ook nog eens de pech dat Suninen definitief uit de wedstrijd is. De Fin crashte eerder vandaag en moest opgeven. Toen de wagen teruggebracht werd naar de assistentiezone bleek die te zwaar beschadigd. Bij een herstart van Suninen zou die voor Neuville starten.