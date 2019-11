Lefebvre heerst op eerste dag van de Condroz, titelstrijd nog helemaal open Joost Custers

02 november 2019

21u32 0 Autosport De eerste dag van de Condroz zit er op en Stéphane Lefebvre is en blijft de leider. De Fransman heeft net geen twintig seconden bonus op het eerste achtervolgende duo, Sébastien Bedoret en Adrien Fernemont, die om de nationale titel vechten.

Even in herinnering brengen dat Stéphane Lefebvre geen punten zal scoren in het Belgian Rally Championship. Dat betekent dat de ‘volle pot’ van twintig punten is weggelegd voor de eerste Belg achter de man uit het noorden van Frankrijk, in de M-Sport Ford Fiesta R5 MKII.

“De Ford Fiesta MkII geeft me veel vertrouwen. Zeker in omstandigheden met veel modder en weinig grip, is deze Ford extreem efficiënt. Dit opent misschien perspectieven voor volgend seizoen”, vertelde Stéphane Lefebvre, die heel de dag zeer regelmatig was zonder echt te domineren. Inderdaad, geen van de tenoren stak er bovenuit, met drie scratchen voor Guillaume de Mevius, evenveel als Kris Princen, maar zij reden beide lek. Lefebvre, Bedoret en Fernemont reden ieder tweemaal de snelste tijd op de eerste dag van de Condroz.

Titelstrijd is nog erg open

Achter de Fransman volgen Bedoret op 15,9 seconden en Fernemont op 18,8 seconden. De situatie in de titelstrijd is dus nog heel open: Sébastien Bedoret volgt op 2 punten van Princen, maar moet wel een score van 12 punten, het equivalent van een derde plaats, verbeteren. Het gevaar komt eerder van Adrian Fernémont die acht punten minder telt dan leider Princen en een vol resultaat kan optekenen. “Ik moet als eerste Belg finishen om mijn titelkansen gaaf te houden”, aldus Fernemont die nu tweede Belg is. “Deze ochtend hadden we een hachelijk moment, toen we even van de baan gingen en de toeschouwers daar heel slecht opgesteld stonden, maar ondertussen heb ik mijn focus weer gevonden.”

Kris Princen heeft in zijn Skoda Fabia ondertussen de achtervolging ingezet en hij is bezig aan een echte inhaalrace. De Limburger was erg sterk in de laatste fase van de openingsdag en sluit af op een zesde stek, op luttele seconden van Guillaume de Mevius (Citroën) en een 15-tal seconden van diens broer Ghislain (Skoda). “Ach, het is nog een lange wedstrijd”, vertelde Princen. Vincent Verschueren is zevende in zijn nieuwe VW Polo.

Morgen start de tweede dag van de Condroz om 7u52 en de winnaar en kampioen kennen we net na de klok van drie uur. Er staan acht proeven op het menu.