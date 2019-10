Laurens Vanthoor pakt nog maar eens een titel: “Een droom kwam uit” Joost Custers

13 oktober 2019

10u11 0 Autosport Laurens Vanthoor en Earl Bamber zijn vannacht vijfde geworden in de GT LM-klasse in de finale van het IMSA-kampioenschap en dat was meteen voldoende voor de titel. Didier de Radigues en Didier Theys hebben dus bijna twee decennia later een opvolger aan de andere kant van de oceaan, in de figuur van Laurens Vanthoor. De Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R van Felipe Nasr, Pipo Derani en Eric Curran won Petit Le Mans.

Laurens Vanthoor is een fenomeen in de GT-racerij. De Limburger telt zeges in alle grote 24-uursraces in de wereld, van Dubai over Spa, de Nürburgring en Zolder tot Le Mans. Enkel Daytona staat nog niet op de erelijst van de 28-jarige Limburger, maar dat volgt ongetwijfeld nog. Naast een titel in de Duitse F3, behaalde hij alle titels in Blancpain, overall, sprint en uithouding, naast een zege in de Intercontinental Cup en de World Cup GT. Veel kon hij daar al niet meer aan toevoegen en nu is Vanthoor dus ook kampioen in de VS, met name in het gereputeerde IMSA-kampioenschap. Laurens Vanthoor kan nog één echt grote titel aan zijn palmares toevoegen en dat is die in het FIA WEC, waar hij vooralsnog niet aan de start verschijnt.

Laurens Vanthoor was dan ook zeer verheugd: “Ik ben drie jaar geleden naar Porsche verhuisd, met de kans om in de VS te racen en dat was iets wat ik altijd wilde. Deze serie was nieuw voor me en nu win ik er met mijn kameraad Earl Bamber. Voor mij is een droom uitgekomen.”

Cadillac en Montoya in Dpi

Felipe Nasr, Pipo Derani en Eric Curran wonnen dus de race, voor de merkgenoten bij Wayne Taylor Racing: Jordan Taylor, Renger van der Zande en Matthieu Vaxivière. De Acura ARX-05 van Helio Castroneves, Ricky Taylor en Graham Rahal werd derde, voor de nieuwe kampioen in de prototypeklasse, ex-F1-rijder Juan-Pablo Montoya en Dane Cameron, bijgestaan door Simon Pagenaud. De wedstrijdzege in LM GT was voor Calado, Pier Guidi en Serra in een Ferrari 488 van Risi. Porsche is ook kampioen in GT-klasse.