Laurens Vanthoor leidt Belgische favorieten in Total 24 Hours of Spa

26 juli 2019

Dit weekend vindt in Spa-Francorchamps de 71ste editie van de Total 24 Hours of Spa plaats. Het is de grootste GT-race ter wereld en opnieuw staan een tiental prestigieuze automerken aan de start, van Ferrari over Lamborghini tot Bentley, dat zijn eeuwfeest viert. Bij Porsche vinden we dan weer de beste GT-rijder van de afgelopen seizoenen, Laurens Vanthoor.

Vanthoor leidt op dit moment het Amerikaanse GT-kampioenschap en heeft een indrukwekkend palmares met zeges in alle grote 24-uurraces en titels op Europees en wereldniveau. “Op de 24 Uur van Daytona na en die zou ik graag nog winnen”, vertelt de Limburger. “Na de pech dit seizoen in Le Mans en op de Nürburgring, waar we twee zekere zeges moesten afgeven, wil ik graag revanche in Spa. Als Belg in Spa winnen, met een Porsche 911, dat is iets speciaals.” Laurens Vanthoor doet het met ex-Le Mans-winnaars Timo Bernhard en Earl Bamber en behoort zonder meer tot de topfavorieten. “Ik denk dat we een goede kans hebben in Spa en kijk er zeker naar uit.”

Vanthoor treft in Spa onder meer zijn broer Dries, die met Audi dit seizoen al de 24 Uur van de Nürburgring won, maar ook ex-winnaar Maxime Martin (Aston Martin), Fred Vervisch (Audi), Maxime Soulet (Bentley) en Bertrand Baguette (Honda), allemaal kanshebbers op de zege in een zeer open editie van de Total 24 Hours of Spa. In het voorprogramma zijn er ook twee races van de Formula 3 Renault Eurocup, met het 16-jarige Brusselse toptalent Ugo De Wilde, die na enkele moeilijkere races een tweede zege wil behalen, “en dat uiteraard voor eigen publiek”. De race start zaterdag om 16u30, vandaag vrijdag wordt er om de polepositie gestreden.