Latvala wint powerstage en pakt leiding in Rally van Wales

07 oktober 2018

11u23

Met nog drie klassementsritten voor de boeg in de rally van Wales heeft Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) de leiding overgenomen van Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Het verschil tussen beide rijders is 3,6 seconden.

Na een slipper van Craig Breen (Citroën C3 WRC) lijkt de strijd voor de derde plaats gestreden. Esapekka Lappi is derde op 14,1 seconden van de leider en zijn teamgenoot Latvala. Breen volgt als vierde op 39,7 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) won twee powerstagepunten en is achtste.

De klassementsritten in Wales lagen er deze ochtend spekglad bij. "Het heeft veel weg van de Monte Carlo", zei Hayden Paddon (Hyundai i20 Coupe WRC) aan de finish van de powerstage. Thierry Neuville moest als eerste de baan op. "Ik worstel met de wagen. Ik probeer maar ik denk niet dat ik op veel punten moet rekenen", aldus Neuville. De Belg reed de vierde tijd in de powerstage en pakt dus twee extra punten mee, op voorwaarde dat hij straks het einde van de rally haalt.

De strijd voor de zege is intussen helemaal losgebarsten. Jari-Matti Latvala boog zijn achterstand van 4,4 seconden om in een voorsprong van 3,6 seconden. In zijn 193ste rally heeft hij een flinke optie genomen op zijn achttiende WK-zege, zijn derde in Wales. "Ik ben een paar keer bijzonder goed weggekomen. Ik kan je vertellen dat het onwaarschijnlijk moeilijk was. Er lag veel modder op het asfalt en ik had bijna geen grip", pufte de Fin na afloop van de powerstage. Latvala's laatste zege in het WK dateert van de rally van Zweden 2017.

Ogier reed de derde tijd in de powerstage, 0,4 seconden sneller dan Neuville. "Ik heb geen goed gevoel met de wagen. Ik kan niet pushen", zei de Fransman enigszins gelaten.

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) had één doel deze ochtend: de powerstage. Na zijn dramatische opgave van gisteren stond hij een dag later opnieuw aan de start. De Est reed de tweede tijd, goed voor vier extra punten. "Het is hard maar ik moet verder. Het was gisteren heel emotioneel. Het is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Dit wens ik niemand toe."

Er resten de deelnemers nog drie ritten. De rally eindigt omstreeks 14u30.