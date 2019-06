Latvala leidt in Rally van Sardinië, Neuville heeft werk voor de boeg GVS

14 juni 2019

13u48

Bron: Belga 0 Rally Halfweg de tweede wedstrijddag in de rally van Sardinië rijdt Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) aan de leiding. De Fin heeft 2,8 seconden voorsprong op Ott Tänak (Toyota Yaris WRC), die als tweede op de weg een uitstekende ochtend kende.

Dat kan niet gezegd worden van Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), die in de vijfde klassementsrit tegen een rotsblok botste en daarbij de ophanging links vooraan beschadigde. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is zesde op 14,1 seconden van leider Latvala. De Belg worstelde met de balans van de wagen en was niet helemaal tevreden met zijn bandenkeuze.

Sébastien Ogier begon de dag als leider maar was die meteen kwijt. Logisch, de wereldkampioen moest als eerste de weg op. De rol als 'sweeper' is altijd moeilijk. Na vier klassementsritten reed de Fransman rond in negende positie op 25 seconden van de leider. In het begin van de vijfde rit sneed Ogier een bocht te kort af, botste tegen een rotsblok en beschadigde de ophanging links vooraan. Ogier zette zijn wagen aan de kant, probeerde de schade te herstellen maar moest na een kwartier de handdoek werpen. Een tegenvaller voor de zesvoudig wereldkampioen en huidig leider in de WK-tussenstand.

"Hij heeft geprobeerd om de schade te herstellen met de onderdelen die hij bij zich had. Jammer genoeg beschikt hij niet over de juiste onderdelen. Hij probeert wat hij kan maar het lukt niet. Het ziet ernaar uit dat onze wedstrijddag erop zit" zei Pierre Budar, teammanager van Citroën Motorsport.

Dan deed eerste achtervolger in de WK-tussenstand Ott Tänak het een pak beter. De Est moest als tweede de weg op maar hield heel goed stand. Halfweg de eerste wedstrijddag moet Tänak enkel teamgenoot Latvala laten voorgaan. Latvala kwam na de vierde rit aan de leiding toen zijn langenoot Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) spinde en 15,1 seconden verloor. "Het voelt aan als een koe op glad ijs", omschreef Ott Tänak zijn gevoel. "We hebben er deze ochtend alles aan gedaan om goede tijden te rijden. Het is uitdagend maar we zijn goed door de voormiddag gekomen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Thierry Neuville vertrok deze ochtend met vier zachte rubbers en nog eens twee reservewielen uitgerust met zachte banden in de wagen. "Het tweede reservewiel bewoog constant waardoor de wagen uit balans was. Tijdens de trage stukken voelde ik het wiel bewegen. Ik heb Sébastien Ogier zien staan. Hij heeft blijkbaar een probleem. Wij doen verder en proberen de focus te behouden. Ik probeerde het in de slotrit goed te doen maar mijn banden zijn slicks geworden. Gelukkig verliezen we niet te veel tijd op Tänak", zei Thierry Neuville.

Straks worden dezelfde vier klassementsritten als voor de middag gereden. De rally van Sardinië eindigt zondagnamiddag.