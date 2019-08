Latvala grijpt de macht in Rally van Finland, Neuville achtste GVS

02 augustus 2019

20u41

Bron: Belga 0 Rally De Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) staat na de tweede wedstrijddag aan de leiding in de Rally van Finland. De meest ervaren rijder in het WRC-kampioenschap heeft 1.2 seconden voorsprong op eerste achtervolger en teamgenoot Kris Meeke. Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) is opgeschoven naar de derde plaats op slechts 2.4 van leider Latvala. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) verloor deze namiddag de leiding en zakte van de eerste naar de vierde plaats. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) sluit de dag af als achtste op iets meer dan een halve minuut van de leider.

De eerste volledige wedstrijddag in Finland werd een supersnelle waarbij de fabrieksrijders allen op de limiet reden, bikkelden voor elke seconde, zonder daarbij ook maar enig foutje te maken. Deze voormiddag stond WK-leider Tänak aan de leiding, maar tijdens de tweede ronde van vijf klassementsritten moest hij de leiding afstaan aan drievoudig winnaar in Finland Jari-Matti Latvala. De thuisrijder won vandaag vijf van de tien gereden ritten. Een straffe prestatie, maar na een dag zwoegen heeft Latvala slechts 1.2 voorsprong op Meeke, winnaar in 2016 in Finland. De Brit won twee ritten. Net als Latvala verloor Meeke in de voormiddag enkele seconden door een leegloper links achteraan zijn Toyota.

De derde podiumplaats wordt voorlopig ingenomen door Esapekka Lappi. De Fin won in 2017 de Rally van Finland. Hij heeft 0.2 voorsprong op nog een ex-winnaar, Ott Tänak (2018). De WK-leider moest als eerste de baan op. In de voormiddag ondervond de Est daar niet al te veel last van, maar deze namiddag klaagde hij over hoe moeilijk het is om uit de sporen te komen.

Thierry Neuville had niet al te veel redenen om vrolijk te zijn. De Belg sloot de dag af als achtste en moest zijn ploegmaats Craig Breen (vijfde) en Andres Mikkelsen (zesde) laten voorgaan. Vooral Breen maakte bij zijn debuut voor Hyundai indruk. En toch hoeft het geen drama te zijn voor Neuville, die in enkele ritten wel het ritme aankon maar in andere ritten dan weer heel wat terrein moest prijsgeven.

"Het was een moeilijke dag voor ons. Deze ochtend waren we echt op zoek naar de juiste afstelling. Ik deed zo hard mijn best en de tijden volgden niet. Met de risico's die ik vandaag heb genomen verdiende ik een betere positie", zei de Belg na afloop van de superspecial die hij, net als gisteravond , wist te winnen. In de stand volgt Neuville op 15.6 seconden van Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), die zevende is.

Grégoire Munster (Skoda Fabia R5) ging in de derde rit van de dag in de fout en moest noodgedwongen de handdoek werpen. Morgen start de 20 jarige Belg opnieuw. Morgen worden er acht ritten gereden, goed voor 132,98 competitieve kilometers.

“De ritwinst van gisteravond zorgde er nochtans voor dat we met een goed gevoel aan de start kwamen,” reageerde Neuville. “Helaas konden wij vandaag onze prestatie van gisteren niet overdoen. Het gevoel met de wagen was niet zo slecht. We bleven pushen, maar jammer genoeg volgden de tijden niet. We hebben enkele aanpassingen geprobeerd, maar de echte klik is er vooralsnog niet. De rally is evenwel nog lang. We gaan nog alles geven.”