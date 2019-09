Lappi leidt, Neuville machteloos in Rally van Turkije Joost Custers

13 september 2019

11u07 0 Rally De vrijdagochtend van de Rally van Turkije zit er op en vooraan is het verrassend de Fin Esapekka Lappi die de debatten leidt. In zijn Citroën heeft hij negen seconden bonus op Andreas Mikkelsen (Hyundai) en 13 op Jari-Matti Latvala (Toyota). Het werd dus niet de ochtend van de kopmannen, die in het nadeel zijn op de slechte wegen van de Turkse WK-proef.

De beelden zeggen alles, grote rotsblokken ‘ontsieren’ de pistes in Turkije en dat is een duidelijk nadeel voor de mannen die als eerste moeten starten, in volgorde: Tänak, Neuville en Ogier. De Franse regerende wereldkampioen is voorlopig vierde, op 15 seconden van teamgenoot Lappi, Tänak en Neuville zijn zesde en zevende, op 21,6 en 30,2 seconden van de leider.

Gelukkig klonk Thierry Neuville niet aan het einde van de laatste ochtendproef: “De wagen gaat niet zoals we dat zouden wensen, zeker omdat we moeten vegen. Ik heb geen tractie en grip, wat maakt dat we een slechte ochtend kenden. We geven het maximum en de tijden volgen niet.” Deze namiddag volgt een identieke lus.