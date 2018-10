Lappi is eerste leider in Rally van Wales, Neuville staat tweede Redactie

04 oktober 2018

21u25

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport In de WK-rally van Wales heeft de Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) de 1,7 km lange superspecial op het circuit van Tir Prince gewonnen. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) en Jari Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) reden de tweede tijd op 0,3 seconden van Lappi. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) en Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) waren niet ver uit de buurt.

De traditie wil dat er vanaf dit seizoen ook op donderdagavond een klassementsrit wordt afgewerkt in het WK rally. Dat was niet anders in de rally van Wales, de elfde manche van het WK. De 1,7 km op het circuit van Tir Prince was niet representatief voor wat de rijders de komende dagen geserveerd zullen krijgen. Geen enkel van de toprijders kwam in de problemen. Esapekka Lappi reed de snelste tijd.

Van de titelpretendenten was WK-leider Thierry Neuville de snelste. Voor de start van de eerste klassementsrit blikte een bijzonder ontspannen Neuville met vertrouwen vooruit. "Ik voel helemaal geen druk. We staan nog steeds aan de leiding met dezelfde voorsprong op Ogier. Tänak is er nu wel bijgekomen maar ook op hem hebben we nog een voorsprong. De wagen werkt goed, ik weet wat we kunnen en het team staat helemaal achter mij."

"Het klopt dat ik hier een paar moeilijke momenten gekend heb maar evengoed heb ik hier de voorbije twee jaar op het podium gestaan. Iedereen is goed voorbereid. Ik verwacht een harde strijd met weinig tijdverschillen. En ook al zou het dit weekend niet goed gaan, dan nog doen we nog altijd mee voor de wereldtitel. Ik heb nog altijd een voorsprong op mijn concurrenten. Dat is beter dan te moeten achtervolgen."

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul kwamen deze avond van alle toprijders als laatste in actie. Morgen moet het duo als WK-leider als eerste de baan op. Er wachten acht klassementsritten.