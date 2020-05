Kwade Stoffel Vandoorne verdenkt rivaal van ‘virtuele doping’: “Het was ridicuul. Echt ridicuul” TLB

24 mei 2020

13u45

Bron: Twitch 0 Autosport De Formule E Race at Home Challenge van gisteren zindert na. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd daarin - andermaal - tweede, maar de Kortrijkzaan was na afloop boos op de Duitser Daniel Abt (Audi). Net als enkele andere rijders dacht hij dat Abt iemand anders liet rijden, ‘virtuele doping' zeg maar.

Vandoorne vertrok gisteren al voor de derde keer dit seizoen vanop de pole, maar de voormalige Formule 1-rijder verloor de eerste plaats na contact met de bolide van Abt. Uiteindelijk zou Vandoorne op het virtuele Tempelhof-stratencircuit van Berlijn op 296 duizendsten stranden van latere winnaar Oliver Rowland. De Brit profiteerde zo optimaal van het gebakkelei tussen de Belg en de Duitser.



“Al bij al kan ik tevreden zijn”, verklaarde Vandoorne achteraf. “Ik pakte weer de pole en reed de snelste ronde en sprokkelde zo wat extra punten. Het is alleen jammer dat ik de leiding verlies door die agressieve strijd met Abt. Ik had de snelheid om te winnen. Op het einde zat ik weer in het spoor van Rowland, maar vond ik niet meer de ruime om hem voorbij te gaan. Op naar de volgende wedstrijd, een zege loert om de hoek.”

Ik ben echt niet blij. Het was echt niet Daniel die achter het stuur zat Stoffel Vandoorne na de race op streamingplatform Twitch

Maar op streamingplatform Twitch bleef Vandoorne toch nog even doorgaan over ‘race’ van Abt. In de vorige races was de Duitser voorin in geen velden te bespeuren, maar gisteren deed hij dus mee om te winnen. Vandoorne vroeg zich daarom ook tijdens de race meermaals af of Abt wel achter het stuur zat. De camera van de Audi-man bleef ook uit en na afloop verscheen hij ook niet voor het gebruikelijke gesprekje. “Ik ben echt niet blij. Het was echt niet Daniel die achter het stuur zat”, klonkt het bij een teleurgestelde Vandoorne. “Hij heeft alles naar de vaantjes geholpen. ‘t Was ridicuul. Echt, gewoon ridicuul.”

Vandoorne stond overigens niet alleen met zijn mening. Ook tweevoudig Formule 3-kampioen Jean-Eric Vergne stelde zich vragen. “Vraag hem dat hij de volgende keer dat hij zijn Zoom aanzet. Ik weet immers vrij zeker dat hij niet gereden heeft”, sprak de Fransman na afloop. “De volgende keer ga ik ook de beste gamer inhuren.”

In de stand is Vandoorne tweede. Met 78 punten naderde hij tot op vier punten van de Duitser Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), gisteren vierde. D’Ambrosio is met 2 punten 17e.