Kris Princen wint East Belgian Rally XC

23u25

Bron: Belga 9 Twitter Auto- en Motorsport Kris Princen (Skoda Fabia R5) heeft de East Belgian Rally gewonnen, dat is de voorlaatste rally van het BK 2017. Princen had aan de finish elf seconden voorsprong op eerste achtervolger Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5). Cédric Cherain (Citroen DS3 D5) eindigde als derde op 27.1 seconden van Princen. Kevin Abbring (Peugeot 208 T16) crashte iets over halfweg en eindigde als achtste, waardoor de titelstrijd herleid is tot een duel tussen Vincent Verschueren en Kris Princen.

Kevin Abbring begon het best aan de East Belgian Rally. De Nederlander won de eerste twee ritten en nam de leiding. Niet voor lang want vanaf de vierde klassementsrit kwam Kris Princen aan de leiding. De Limburger bouwde mondjesmaat zijn voorsprong op eerste achtervolger Abbring uit, maar echt afstand nemen kon hij niet. Vincent Verschueren, de leider in de tussenstand van het kampioenschap, begon eerder behoedzaam aan de rally en stond na zeven ritten op de vierde plaats.



Het regende de ganse dag in de Oostkantons waardoor het parcours er verraderlijk bij lag. In de achtste rit van de dag ging Kevin Abbring van de baan en kwam hij vast te zitten in een gracht. "Na een snelle rechtse vol modder, ging ik op het gas en plots brak de achtertrein uit. Zonder verwittiging. We zijn aan een redelijke snelheid op de weg rond gegaan en we schoven achterwaarts in een greppel. Het duurde een tijdje voor de fans ons bevrijd hadden", aldus Abbring. Het duo Abbring-Tsjoen verloor 2 minuten en 18 seconden, zakte terug naar de negende plaats en mocht meteen een kruis maken over het kampioenschap.



Door de crash van Abbring kreeg Kris Princen wat meer ademruimte en reed hij zonder problemen naar zijn derde zege van het seizoen. Met nog één wedstrijd voor de boeg verkleint Princen zijn achterstand op Vincent Verschueren in de tussenstand van het BK tot twaalf punten. De slotwedstrijd van het BK rally 2017 is de Condroz rally van begin november.





