Kris Meeke snelste in shakedown Rally van Mexico, Thierry Neuville rijdt derde tijd YP

07 maart 2019

23u10

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Kris Meeke (Toyota Yaris) was vanavond de beste in de shakedown voor de Rally van Mexico. De Noord-Ier had voor 5,31 kilometer één tiende van een seconde minder nodig dan de Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20). Thierry Neuville (Hyundai i20) werd op drie tienden derde. De Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris) kende technische problemen en zette geen tijd neer.

De shakedown werd in droge omstandigheden op een onverhard parcours gereden. Naarmate de shakedown vorderde, werd het parcours sneller en gingen de tijden omlaag. Pechvogel van de dag was Tänak. Die kwam na zijn zege in de Rally van Zweden aan de leiding van het kampioenschap, waardoor hij in Mexico als eerste de baan op moest. Aan de shakedown beleefde hij alvast niet veel plezier. Na goed 4,5 kilometer viel zijn wagen stil. "Jammer genoeg had een sensor die nodig is om de motor te laten draaien het begeven" zei Tom Fowler, technisch directeur bij Toyota Gazoo Racing. "We menen te weten wat er scheelt en denken dat het geen groot probleem is. Maar we gaan niets aan het toeval overlaten en alles grondig onderzoeken vooraleer we opnieuw van start gaan in de shakedown." Dat laatste gebeurde niet. Tänak reed na zijn technische problemen geen meter meer.

Tänak's teamgenoot Meeke, in 2017 winnaar van de Rally van Mexico, zette bij zijn derde doortocht de snelste tijd neer. Hij werd gevolgd door de Hyundai's van Mikkelsen, Neuville en Dani Sordo, die zijn eerste wedstrijd van het seizoen rijdt. De Spanjaard vervangt de Fransman Sébastien Loeb. Diens landgenoot Sébastien Ogier (Citroën C3) reed de vijfde tijd. De Rally van Mexico start vannacht met een superspecial.