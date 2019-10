Kris Meeke snelste in de shakedown van de rally van Wales, Neuville zesde Redactie

03 oktober 2019

14u45 0 Auto- en Motorsport Kris Meeke was deze middag de snelste in de shakedown van de Wales Rally GB, de twaalfde manche van het WRC. Op het 4,68 km parcours van Gwydir was hij sneller dan Esapekka Lappi, Sébastien Ogier (beide Citroën) en Elfyn Evans (M-Sport Ford), alledrie in dezelfde tijd. Thierry Neuville (Hyundai) werd zesde.

Evans maakt zijn comeback in Wales na zijn blessure in een rally in Estland deze zomer. Evans is overigens de enige die Sébastien Ogier de afgelopen vijf seizoenen in Wales kon kloppen. Teemu Suninen (M-Sport Ford) was vijfde, net voor Neuville dus. Ott Tänak (Toyota) werd achtste. De rally start vanavond met een showproef.

Klassement Shakedown Wales Rally GB:

1. Kris Meeke (Toyota Yaris) - 2'54"1

2. ex. Esapekka Lappi (Citroën C3) op 1"1

ex. Elfyn Evans (Ford Fiesta) op 1"1

ex. Sébastien Ogier (Citroën C3) op 1"1

5. Teemu Suninen (Ford Fiesta) op 1"2

6. Thierry Neuville (Hyundai i20) op 1"4

7. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) op 1"9

8. Ott Tänak (Toyota Yaris) op 2"3

9. Craig Breen (Hyundai i20) op 2"7

10. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) op 3"1