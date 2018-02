Kopzorgen voor leider Thierry Neuville in Rally van Zweden Joost Custers

17 februari 2018

08u59

Bron: Eigen berichtgeving

In Zweden is de tweede dag van WK-rally van start gegaan. Terwijl Ott Tänak de snelste tijd reed op de bijna 20 kilometer lange KP9, lijkt het dat leider Thierry Neuville een probleem zou kunnen kunnen hebben met de versnellingsbak. De leider in de rally schakelde manueel tijdens de proef, en gebruikte de schakelhendels aan het stuur van de Hyundai duidelijk niet. Desondanks blijft Neuville leider, met 5,2 seconden bonus op zijn teamgenoot Andreas Mikkelsen.

Neuville weigerde te reageren aan de finish en reed vliegensvlug naar de volgende proef. Vandaag staan acht proeven op het menu, twee lussen van drie proeven en deze avond nog twee korte showproeven.