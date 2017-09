Klasbak: jong racetalent dat onderbenen verloor en via inzamelactie geholpen werd, wil nu zelf voor goeie doel te voet lengte pitlane afleggen Hans Op de Beeck

10u54 8 rv Auto- en Motorsport Een verschrikkelijk ongeval maakte een einde aan de Formule 1-droom van Billy Monger. De jongen, toen 17, was zelfs halfdood. Maar kijk, vijf maanden later leert hij al opnieuw stappen. En wil hij iets terugdoen voor zij die zijn leven gered hebben.

Billy Monger, het racetalent dat in april bij een vreselijke crash in de F4 (de eerste instapklasse naar de F1) beide onderbenen verloor, heeft op Twitter enkele foto's gepost die laten uitschijnen dat het goed gaat met hem. Het Engelse racetalent gaat tegenwoordig met beenprotheses door het leven. Medische ingrepen die hij te danken heeft aan de inzamelactie die snel na het ongeluk in het Engelse Donington plaatsvond. Dankzij onder andere giften van Max Verstappen en Jenson Button, die beiden elk een slordige 17.000 euro overmaakten. Zelfs Hollywood-acteur Woody Harrelson deed een duit in het zakje. In totaal leverde de crowdfunding 850.000 euro op.

Monger blijft ondertussen niet bij de pakken zitten. Hard werkend aan zijn herstel raakte al bekend dat hij in november wil terugkeren in de motorsport voor de V Challenge Endurance in Portugal, met als ultiem doel om in 2020 met een groep van drie gehandicapte coureurs te starten in de 24 uur van Le Mans. Hij zat zelfs alweer in een sportwagen, zo testte hij begin augustus, elf weken na zijn ongeluk, een Volkswagen Beetle met handbesturing op Brands Hatch. Op de grid tussen de Formule 1-coureurs, ongetwijfeld ooit een grote droom van hem, komt hij nooit meer. Maar zijn dromen blijft hij najagen. (lees hieronder verder)

En er is meer: 'Billy Whizz', 18 nu, heeft ook het plan opgevat om iets terug te doen na alle steun die hij heeft gekregen. Op zijn beurt wil hij voor het goede doel de volledige lengte van de pitlane van het befaamde circuit van Brands Hatch afleggen. Te voet. "Tijd dat ik nu een inspanning doe... zonder de hulp van dat geweldige team van doktors en ambulanciers zou ik hier meer dan waarschijnlijk niet meer zijn." Het geld gaat naar de dienst van ambulanciers die hem overgebracht heeft naar het ziekenhuis in Londen, waar hij enkele dagen later uit zijn coma ontwaakte.

Please Join me as I plan to walk as much of the Brands Hatch circuit as possible next Saturday at the @DunlopBTCC Finale! Start time 6pm!!¿¿¿¿ pic.twitter.com/9piaOOP6qN — billywhizz (@BillyMonger) 21 september 2017

Tijdens de GP Formule 1 van Engeland op Silverstone veroverde Monger in juli ook al harten. Toen nog in rolstoel, beroerde hij met een grote lach op het gezicht de paddock. In een korte broek, met beide stompjes vol littekens duidelijk zichtbaar voor iedereen, ging hij langs zijn helden. Carlos Sainz maakte een praatje met hem en gaf hem een schouderklopje. Bij Mercedes kreeg hij een uitgebreide rondleiding door de garage, waar hij ook de middagtraining volgde. En Lewis Hamilton nam tussen beide trainingen door uitgebreid de tijd voor Billy. Een vechter. Een inspiratie voor velen. Maar ook het levende bewijs dat motorsport niet zonder gevaar is.