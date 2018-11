Kevin Strijbos ruilt KTM voor Yamaha: “Helpen met mijn ervaring” DMM

27 november 2018

17u31

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Motorcrosser Kevin Strijbos (33) stapt van KTM over naar Yamaha. Hij zal in het WK van 2019 de kleuren van JWR Yamaha Racing verdedigen. "Het is een jong en dynamisch team en ik ga trachten hen te helpen met mijn ervaring", laat Strijbos weten.

Voor Strijbos was 2018 een seizoen om snel te vergeten. Na zeven jaar bij Suzuki vervoegde hij de rangen van Team Standing Construct, waar hij een KTM-motor ter beschikking kreeg. Een sleutelbeenbreuk in januari zette de toon voor een seizoen getekend door blessures en pech waarin hij niet verder kwam dan plaats 14 in de WK-eindstand.

“Hoewel Kevin tijdens het seizoen sukkelde met blessures, was het vrij duidelijk dat hij nog steeds over de snelheid beschikt om met de besten te wedijveren en mee te strijden voor de top vijf. We gaan hem de middelen geven om dat te doen", zegt Johan Westermark, teammanager van JWR Yamaha Racing.

Strijbos, tweevoudig vicewereldkampioen (in 2006 en 2007), omschrijft zijn nieuwe werkgever als "een jong en dynamisch team". "Ik kijk ernaar uit met de Yamaha 450F te rijden, ik heb er veel positieve dingen over gehoord", zegt Strijbos. "Op deze manier is de cirkel ook rond. Ik werkte mijn eerste seizoen in de MXGP in 2001 af op een Yamaha 125 en nu lijkt het alsof ik ook zal eindigen op een Yamaha. Uiteraard zal ik het uiterste geven om de best mogelijke resultaten te behalen.”

Het WK motorcross 2019 begint op 10 maart met een GP op een nog te bepalen locatie. Op 4 augustus staat de Belgische Grote Prijs in Lommel op het programma.