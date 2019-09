Kan Thierry Neuville nog wereldkampioen worden? Joost Custers

18 september 2019

15u27

Bron: Autosportwereld.be 0 Rally Afgelopen weekend won Sébastien Ogier de WK-rally van Turkije en de Fransman plaatste zich daarmee weer in de koers voor de wereldtitel. Hij telt nu 17 punten minder dan Ott Tänak, die de man van de zomer was. Maar wat met Thierry Neuville, onze landgenoot die het seizoen schitterend begon, maar sinds zijn zware crash in Chili nog maar eenmaal op het podium stond? Kan hij nog wereldkampioen worden?

Laten we positief beginnen en stellen dat Neuville inderdaad nog de titel kan behalen. Hij telt 30 punten minder dan Tänak (210 versus 180) en er zijn nog negentig punten te verdelen. Zolang iets mathematisch kan, is het mogelijk. Iedere wedstrijd worden er 25 punten uitgedeeld aan de winnaar en vijf punten aan die rijder die in de Powerstage de snelste tijd laat neerzetten. Dat betekent maximaal 30 punten, voor wie echt domineert, iets wat Neuville dit seizoen… nog niet kon. Tänak behaalde driemaal de ‘30’ en Ogier eenmaal.

Neuville heeft niet alleen de wiskunde aan zijn zijde, maar ook de startorde. Met Wales, Spanje (eerste dag op onverhard) en Australië volgen drie wedstrijden waar als derde de weg opgaan zeker geen nadeel is, in tegendeel. Vorig seizoen telde Neuville na Turkije 23 punten meer dan de nummer drie… Sébastien Ogier en ja, wie werd er op het einde van het seizoen wereldkampioen?

Last but not least zagen we dit – en vorig jaar – al meermaals hoe onvoorspelbaar dit kampioenschap wel is. Plotse plotwijzigingen zijn legio en dus zal het inderdaad lang wachten zijn alvorens we de wereldkampioen van dit seizoen kennen, mogelijk zelfs tot de allerlaatste proef van dit seizoen, down under in Australië. Denk maar aan de relatieve kwetsbaarheid van de Toyota, die Tänak dit seizoen al een hoop punten kostte en de resem lekke banden die we al zagen. De degelijkheid van de Hyundai kan mogelijk overigens ook in het voordeel van de Duitstalige Belg spelen.

Maar…

Er is echter ook een ‘maar’ aan het verhaal. Dertig punten zijn heel wat, zeker op een rijder die dit seizoen al vijf van de elf wedstrijden won. Tänak had in drie à vier andere gevallen de wedstrijd in handen, alvorens met technische problemen op te geven. Tänak won ook al 61 KP’s, bijna het dubbele van Neuville (34) en driemaal zoveel als Sébastien Ogier (21). Eerlijkheid gebiedt ons dus te zeggen dat op pure snelheid, er weinig of niets in te brengen zal zijn tegen een eerste wereldtitel voor de Est. Overigens won Ogier drie wedstrijden dit seizoen, Neuville twee en Sordo één.

Bovendien moet Neuville dringend weer beginnen winnen. Zijn laatste zege dateert van Argentinië, dat is bijna vijf maanden geleden en sindsdien stond hij eenmaal op het podium. Als hij wereldkampioen wil worden, volstaan vijfde en vierde plaatsen uiteraard niet meer. Eigenlijk moet Neuville minstens twee van drie laatste wedstrijden winnen en vooral: hij heeft geen joker meer. Nog een ‘kleine’ score en de Belg mag zich opmaken voor een derde plek in het WK. Het voornaamste is dus de huidige spiraal van ereplaatsen om te buigen in winst en dat vanaf Wales.

Ogier en Tänak hebben ook de status van onbetwiste nummer één. Bij Hyundai is er geen echte kopman meer, want het is overduidelijk dat het Koreaanse merk de leiding in het constructeurskampioenschap absoluut wil behouden. Alles zal in functie staan van die titel, de eerste ooit voor het merk en pas daarna zal er aan het individu gedacht worden. In de Koreaanse cultuur gaat het collectief overigens boven het individu… en dat heeft Andrea Adamo goed begrepen.

Afspraak over een dikke twee weken in Wales voor het vervolg van dit geweldige WRC-seizoen.