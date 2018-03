Kan jij je cool behouden aan 200 km/u? Rij 1 virtueel rondje op circuit van Zolder win een 'ride along' van 3 laps met Anthony Kumpen Redactie

15 maart 2018

16u35 0

Altijd al eens met Anthony Kumpen over het circuit van Zolder willen scheuren? Dan is dit je kans. De winnaar van onze wedstrijd gaat aan de haal met een 'ride along' met Anthony Kumpen op het circuit van Zolder op 22 maart in de namiddag van 13 uur tot 17 uur. Drie rondes lang, zowat 10 minuten, zit je naast de racepiloot in de bolide. Nadien volgt nog een meet & greet met Kumpen, Tom Boonen en Bert Longin.

Om deel te nemen moet je naar bovenstaande video van één lap op het circuit van Zolder kijken en goed op de details letten. Er volgen vijf vragen. Nogmaals: kijk met het arendsoog van de echte coureur, want wie fout zit moet opnieuw herstarten. Kan jij je cool behouden aan 200 km/u? Neem dan deel via onderstaande quiz. De wedstrijd loopt tot maandag 23.59 uur.